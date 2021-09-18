По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщают очевидцы, было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к машине. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана произошли два взрыва. Первый - в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй - в области Ирфани Харрготи 13-го района, о пострадавших не сообщалось.

Радикальное движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта - одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (организация запрещена в России).