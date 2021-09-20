США введут требование о полной вакцинации для въезжающих иностранцев

Власти США введут требование о полной вакцинации для иностранцев, которые хотят попасть на территорию страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство подчеркивает, что речь идет о тех, у кого нет гражданства США. Это требование планируют ввести в ноябре 2021-го.