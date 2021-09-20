https://news.day.az/world/1381991.html США введут требование о полной вакцинации для въезжающих иностранцев
США введут требование о полной вакцинации для въезжающих иностранцев
Власти США введут требование о полной вакцинации для иностранцев, которые хотят попасть на территорию страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Агентство подчеркивает, что речь идет о тех, у кого нет гражданства США. Это требование планируют ввести в ноябре 2021-го.
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