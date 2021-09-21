Евросоюз может наказать Испанию

Обострилось противостояние Брюсселя с Мадридом по поводу назначения судей высшего уровня. Вот уже три года из-за политического спора между испанским правительством и оппозицией не удаётся обновить состав Генерального совета судебной власти, который, в частности, назначает магистраты, а его председатель возглавляет Верховный суд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, еврокомиссар по юстиции подчеркнул необходимость кадровой сменяемость во всех эшелонах власти, в том числе судебной.

"Нас тревожат признаки того, что мы всё больше наблюдаем в Испании и других странах. членах: когда есть временный Совет судебной власти, и реформы в этой системе блокируются, тогда трудно поддерживать к неё доверие граждан, - сказал Дидье Рейнерс.- Сейчас очень важно продолжить обсуждения и попытаться организовать наилучшее обновление Совета ".

С этим бельгийцем встретились представители ассоциаций испанских судей. Они попросили еврокомиссара выступить посредником во внутреннем конфликте, который в итоге должен быть урегулирован в национальном парламенте. Но Еврокомиссия может ускорить процесс, применив метод кнута и пряника. Один их судей опасается, что за политизацию правосудия ЕС сократит Испании финансирование, а причитающиеся ей деньги пойдут странам с лучше налаженной судебной системой:

"Рейдерс напрямую не говорил о последствиях, хотя они и упоминалсь в ходе нашего разговора, - сказал Фернандо де ла Фуенте. - Еврокомиссар объяснил нам, что странам, получающим средства их Фонда восстановления после пандемии, необходимо соблюдать некоторые стандарты. Если мы не договоримся между собой, Еврокомиссия может принять меры против Испании, потому что это влияет на функционирование государственных служб".

И еврокомиссар, и испанские судьи признают, что гораздо острее подобный конфликт у Брюсселя с Варшавой и Будапештом . ЕС твердо намерен перекрыть денежные потоки Польше и Венгрии, в том числе из общего бюджета, за нарушение принципов правового государства.