https://news.day.az/world/1382811.html В России коммунальщики перетаскивали один и тот же люк, чтобы сделать фотоотчет - ВИДЕО
В России коммунальщики перетаскивали один и тот же люк, чтобы сделать фотоотчет - ВИДЕО
Коммунальщики перетаскивали один и тот же люк, чтобы сделать фотоотчёт.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Лента дна", находчивые рабочие закрывали колодец люком, делали фотографию и шли к следующему объекту.
Со слов жителей Челябинска, таким способом коммунальщики отчитались за целый микрорайон.
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