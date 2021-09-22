В России коммунальщики перетаскивали один и тот же люк, чтобы сделать фотоотчет

Коммунальщики перетаскивали один и тот же люк, чтобы сделать фотоотчёт. 

Как передает Day.Az со ссылкой на "Лента дна", находчивые рабочие закрывали колодец люком, делали фотографию и шли к следующему объекту.

Со слов жителей Челябинска, таким способом коммунальщики отчитались за целый микрорайон.