США открывают лагерь для задержанных мигрантов возле тюрьмы Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена собирается повторно открыть лагерь для задержанных мигрантов в заливе Гуантанамо из-за наплыва мигрантов и просителей убежища на южной границе, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет издание, Бюро иммиграционного и таможенного контроля (Ice) ищет частных подрядчиков для управления Операционным центром для мигрантов на базе военно-морского флота США на Кубе.

Центр будет организован вблизи тюремных комплексов, где находятся оставшиеся 39 заключенных, удерживаемых в рамках "войны с террором".

Впервые лагерь для мигрантов появился в 1991 году. Тогда он был предназначен для размещения кубинских просителей убежища, но в итоге его использовали для задержания примерно 34 тыс. гаитян и примерно стольких же кубинцев.

Лагерь был ликвидирован администрацией Обамы и не использовался для содержания мигрантов с 2017 года.