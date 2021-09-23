В турецкой провинции изъяли 566 килограммов героина

В ходе специальной операции полиция юго-восточной турецкой провинции Хаккари изъяла рекордную партию героина. Об этом рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы МВД страны, размер конфискованной партии составил 566 килограммов. Ее хранили в провинциальном районе Юксекова. Сойлу поздравил сотрудников полиции с успешным завершением операции.

Издание Daily Sabah написало, что в 2020 году в Хаккари прошла серия рейдов правоохранителей против наркобизнеса Рабочей партии Курдистана.