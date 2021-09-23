https://news.day.az/world/1383155.html В турецкой провинции изъяли 566 килограммов героина
В турецкой провинции изъяли 566 килограммов героина
В ходе специальной операции полиция юго-восточной турецкой провинции Хаккари изъяла рекордную партию героина. Об этом рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам главы МВД страны, размер конфискованной партии составил 566 килограммов. Ее хранили в провинциальном районе Юксекова. Сойлу поздравил сотрудников полиции с успешным завершением операции.
Издание Daily Sabah написало, что в 2020 году в Хаккари прошла серия рейдов правоохранителей против наркобизнеса Рабочей партии Курдистана.
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