В Иране за последние сутки от коронавируса скончались более 300 человек

За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 317 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 118 508.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 16 362 человека. Общее число инфицированных достигло 5 493 591, состояние 6 586 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 872 865 человек, проведено свыше 31,4 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 48,2 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу препарата получили 33,3 миллиона, вторую - 14,9 миллиона человек.