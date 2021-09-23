Талибы не согласны с условиями, на которых в мире готовы признать их правительство
Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят для сформировавшего его радикального движения "Талибан".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.
"Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы", - приводит его слова телеканал Sky News Arabia. По утверждению представителя талибов, указанные условия "нарушают международное законодательство".
По словам Муджахида, талибы "стремятся установить [c другими государствами] тесные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении". Он добавил, что радикальное движение "призвало ООН найти общий язык для дипломатического взаимодействия". Как считает Муджахид, "признание нового правительства (сформированного талибами) - это право для нас и всего афганского народа".
Заместитель министра информации и культуры в правительстве "Талибан" также заметил, что "все опасения, высказываемые международным сообществом [в отношении новых афганских властей], разрешимы".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре