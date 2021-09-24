Певица Граймс и Илон Маск расстались

Американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) расстались после трех лет совместной жизни. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

50-летний глава компаний SpaceX и Tesla подтвердил изданию, что он и 33-летняя артистка перестали быть парой. Он подчеркнул, что они остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать годовалого сына по имени X Æ A-XII.

"Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", - сообщил Маск. Он отметил, что причиной тому стала частая разлука пары из-за работы.

"Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я постоянно находился в Техасе или за границей, она [Граймс] же в основном работает в Лос-Анджелесе", - пояснил бизнесмен.

В последний раз чету видели вместе на мероприятии Met Gala в начале сентября, тогда Граймс прошлась по красной ковровой дорожке в одиночестве. Маск также присутствовал на мероприятии, однако присоединился к артистке во время банкета.

Певица Граймс встречалась Маском с 2018 года. В мае прошлого года у пары родился сын, которого они назвали X Æ A-XII. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец исполнительницы. По словам Граймс, X в имени - "неизвестная переменная", Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-12 - американский высотный самолет-разведчик.