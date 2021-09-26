В Башкирии мужчина на экскаваторе спас кота, застрявшего в окне

Застрявшего в раме окна кота спасли при помощи экскаватора в Башкирии. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, что сначала животное пытался вытащить мужчина, забравшийся на крышу аптеки, но он не мог поймать котика. Тогда ему на помощь пришел водитель экскаватора, который поднял ковш спецмашины до уровня третьего этажа, взобрался наверх и освободил питомца, вернув его обратно в квартиру.

Животное находилось в раме окна около часа.