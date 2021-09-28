Британцы могут остаться на Новый год без ёлок

Нехватка водителей грузовиков из-за пандемии COVID-19, Brexit и выхода водителей на пенсию уже вызвала дефицит топлива на автозаправках. На очереди - дефицит рождественских елок, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным портала, сейчас интернет-магазины обрабатывают только 60% заказов на искусственные елки и готовятся к проблемам с поставками живых елок.

По данным Британской ассоциации производителей елей (BCTGA), в год в Великобритании продают от 8 до 10 млн живых рождественских деревьев. Еще от 1 до 3 млн поставляют из других европейских стран. Все эти поставки сейчас под угрозой из-за нехватки грузовиков.

Ассоциация автомобильных грузоперевозок заявила, что в Великобритании не хватает 100 тыс. водителей грузовых автомобилей. Кризис перевозок спровоцировал скупку топлива на заправках и дефицит бензина.

Правительство Бориса Джонсона собирается задействовать для обеспечения заправок армейские грузовики. Кроме того, было приостановлено действие закона о конкуренции.

До этого нефтяная компания BP предупредила британские власти, что может начать сокращать поставки бензина и солярки на 1,2 тыс. своих АЗС в связи с нехваткой водителей бензовозов.