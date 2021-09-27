https://news.day.az/world/1384519.html Крики и разбитые стекла: авто влетело в остановку под Калининградом - ВИДЕО
Крики и разбитые стекла: авто влетело в остановку под Калининградом - ВИДЕО
В Янтарном Калининградской области легковушка влетела в остановку.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети публикуют кадры с места инцидента, на которых видно, как очевидцы помогают оттащить в сторону девушку.
Инцидент произошел в районе половины восьмого утра на улице Александра Невского. В это время на остановке стояло много людей - все едут на учебу или на работу. Неожиданно водитель на полном ходу влетел в толпу пешеходов, которые ждали транспорт.
По видео видно, что стекла на остановке оказались разбиты, слышны крики людей. Точная информация о числе пострадавших устанавливается. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.
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