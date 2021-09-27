Крики и разбитые стекла: авто влетело в остановку под Калининградом

В Янтарном Калининградской области легковушка влетела в остановку.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети публикуют кадры с места инцидента, на которых видно, как очевидцы помогают оттащить в сторону девушку.

Инцидент произошел в районе половины восьмого утра на улице Александра Невского. В это время на остановке стояло много людей - все едут на учебу или на работу. Неожиданно водитель на полном ходу влетел в толпу пешеходов, которые ждали транспорт.

По видео видно, что стекла на остановке оказались разбиты, слышны крики людей. Точная информация о числе пострадавших устанавливается. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.