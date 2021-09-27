https://news.day.az/world/1384552.html В России автомобиль въехал в автобусную остановку - ВИДЕО
В России автомобиль въехал в автобусную остановку - ВИДЕО
В Калининграде машина въехала в автобусную остановку, сообщили в областном МВД.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пострадали два пешехода - женщина и ребенок 2012 года рождения.
Авария произошла около 08:00 на въезде в город. Водитель Renault не справился с управлением в районе дома 51 по улице Александра Невского. По предварительным данным, он перепутал педали газа и тормоза.
На месте работают сотрудники полиции.
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