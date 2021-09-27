В России автомобиль въехал в автобусную остановку

В Калининграде машина въехала в автобусную остановку, сообщили в областном МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пострадали два пешехода - женщина и ребенок 2012 года рождения.

Авария произошла около 08:00 на въезде в город. Водитель Renault не справился с управлением в районе дома 51 по улице Александра Невского. По предварительным данным, он перепутал педали газа и тормоза.

На месте работают сотрудники полиции.