Охрану премьера Нидерландов усилили из-за угроз о его похищении

Охрану исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилили после сообщений о том, что политик может стать целью нападений преступных группировок. Об этом сообщает Dutch News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, голландские спецслужбы активизировали меры по обеспечению безопасности Рютте после задержания членов экстремистской организации, готовивших теракт. Отмечается, что премьер мог находиться под угрозой атаки или похищения.

По данным СМИ, к Рютте приставили специально обученных офицеров Королевской службы дипломатической защиты (DKDB), которых обязали защищать его от возможных опасностей. При этом власти Нидерландов не подтвердили указанную информацию.

24 сентября сообщалось, что полицейские в Нидерландах задержали девять сторонников экстремистской исламистской организации по подозрению в подготовке теракта. Обвиняемым от 18 до 31 года, они являются гражданами страны. Отмечалось, что они выражали согласие с идеями боевиков террористической организации "Исламское государство". О том, какой объект планировали атаковать потенциальные террористы, правоохранительные органы не уточнили.