Германии предрекли потерю лидерства в Европе

Германия может потерять лидерские позиции в Европе после ухода Ангелы Меркель с поста федерального канцлера. Такое предречение сделал немецкий политолог Александр Рар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению ученого, будущий канцлер от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц будет находиться в более слабом положении, чем Меркель, так как за него проголосовали только 25 процентов избирателей. Он отметил, что канцлеру будет трудно создать свою политическую линию и придерживаться ее курса.

Рар также заявил, что текущая ситуация может усугубиться в случае изменений власти во Франции, где в апреле 2022 пройдут президентские выборы. "Франция будет идти в сторону "правую", Германия - в сторону "лево-зеленую". Насколько этот мотор германо-французский сможет дальше стабилизировать Европу - большой вопрос", - предрек он.

Политолог добавил, что перед Берлином стоит множество вызовов, с которыми необходимо справиться. Он выразил сомнения в том, что новый канцлер сможет быстро освоиться и продолжить политику Меркель. "Я думаю, что Германия и Франция минимум на год выходят из игры, потому что должны консолидировать собственную власть, собственное влияние", - заключил Рар.