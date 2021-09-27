Спросу на нефть предсказали восстановление

Мировой спрос на топливо достигнет допандемийного уровня к началу 2022 года, предсказали трейдеры и производители нефти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно прогнозу Hess, мировой спрос на нефть достигнет допандемийного уровня в 100 миллионов баррелей в сутки к концу 2021 года или первому кварталу 2022 года. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на нефть составит в среднем 96,1 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и 99,4 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, по сравнению с 90,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году. ОПЕК ожидает, что спрос составит в среднем 99,70 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2021 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили более чем на 50 процентов в этом году до самого высокого уровня с октября 2018 года, чему способствовало восстановление спроса на топливо и сокращение поставок со стороны ОПЕК+. Уровень потребления бензина и дизельного топлива указывает на рост спроса, хотя на него повлияло появление новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, прогресс в программах вакцинации, по мнению МЭА, будет способствовать восстановлению спроса. По этой причине МЭА прогнозирует устойчивый рост отрасли, указывает агентство.