Названа выигравшая от роста цен на газ европейская страна

Помимо России больше всего прибыли от рекордного роста цен на газ в Европе получит Норвегия. Выигравшую страну от взлета стоимости топлива в Европе назвали источники Reuters, как Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Норвежская Equinor вместе с "Газпромом" покрывают 60 процентов потребностей ЕС в газе. Быстрый рост цен случился в лучший исторический период для Equinor, уверен экономист Эйрик Вэрнесс. Издание отмечает, что норвежский поставщик оказался даже в лучшем положении, чем "Газпром".

Equinorс станет продавать более половины газа спотовым клиентам, около 70 процентов от этого объема будет реализовано по ценам на сутки вперед. "Газпром" продает 56 процентов газа на сутки или на месяц вперед, а 31 процент - по ценам на следующий квартал, сезон или год. Источники в "Газпроме" отметили, что четверть поставок в Европу приходятся на спотовый рынок. За последнее время стоимость газа в Европе увеличилась на 300 процентов.

Между тем Федеральная антимонопольная служба рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы реализации природного газа на биржевых торгах.