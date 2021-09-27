В России начались клинические испытания новой вакцины против COVID-19

Минздрав России одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний вакцины от коронавируса "Бетувакс". Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации реестра, разрешение на исследования препарата "Бетувакс-ков-2", выданное 27 сентября 2021 года, действует до 31 августа 2022 года. Первый и второй этап испытаний проведут на 170 пациентах.

Отмечается, что вакцина производится в виде суспензии для внутримышечного введения. Клинические исследования планируется проводить в Санкт-Петербурге и Перми.

Вакцина "Бетувакс-ков-2" - субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.