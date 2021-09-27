Финская контрразведка обвинила Россию и Китай в кибершпионаже

Россия и Китай заинтересованы в кибершпионаже против государственных органов и отдельных граждан Финляндии. Об этом говорится в докладе Полиции государственной безопасности (финская контрразведка). Документ выложен на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации спецслужбы, Финляндия постоянно подвергается кибератакам. Под угрозой находятся национальная безопасность страны, ее сетевая и критическая инфраструктуры. Помимо государственного кибершпионажа, финским гражданам грозят частные хакерские нападения с целью шантажа и кражи денег.

"Есть большая вероятность, что финская компания или государственная административная организация станет жертвой преступного шантажа", - заявил глава Полиции госбезопасности Антти Пелттари. Он также обвинил российские и китайские спецслужбы в слежке за финскими гражданами и сборе их личной информации.