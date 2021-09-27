В Сети появились кадры ожесточенных боев за город Мариб в Йемене

До 50 хуситов погибли в ожесточенных боях в Йемене в воскресенье.

Об этом сообщает телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.

Сражение идёт за один из древнейших городов мира, в котором правила ещё царица Савская, известная по Ветхому Завету, - город Мариб.