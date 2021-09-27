https://news.day.az/world/1384692.html В Сети появились кадры ожесточенных боев за город Мариб в Йемене - ВИДЕО
Об этом сообщает телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.
В Сети появились кадры ожесточенных боев за город Мариб в Йемене - ВИДЕО
До 50 хуситов погибли в ожесточенных боях в Йемене в воскресенье.
Об этом сообщает телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.
Сражение идёт за один из древнейших городов мира, в котором правила ещё царица Савская, известная по Ветхому Завету, - город Мариб.
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