Бразильский город Сан-Паулу накрыла песчаная буря

В бразильский город Франка в штате Сан-Паулу пришла песчаная буря - его словно накрыло огромным колпаком, передает Day.Az со ссылкой на fontanka.ru.

На кадрах, которые 27 сентября публикуют в соцсетях местные жители, видно, как гигантский купол наползает на здания.

"Как будто они снимают ремейк "Мумии" в Сан-Паулу", - прокомментировал явление пользователь Twitter.

По данным CNN Brazil, в штате давно не было дождя, поэтому почва была сухой, а порывы ветра до 100 километров в час подняли с земли пыль. О пострадавших канал не сообщает.