В России изучают возможность создания комбовакцины от коронавируса и гриппа

"Институт стволовых клеток человека" рассматривает возможность создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа, сообщил ТАСС председатель совета директоров института Артур Исаев, передает Day.Az.

"Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин", - сказал он.