Борьба Китая за спасение планеты ударила по Apple

В Китае новая политика правительства, предусматривающая ограничение энергопотребления, ударила по некоторым предприятиям, они столкнулись с дефицитом электричества. На несколько дней, как сообщает Reuters, было остановлено производство на заводах, поставляющих электронные компоненты в том числе для продукции Apple. Действия властей, борющихся за спасение планеты, нарушили график работы на фабриках, что в свою очередь поставило под удар цепочку поставок в пик продаж электроники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О временней остановке работы на своих предприятиях в Китае объявил производитель электронных компонентов Foxcon, являющийся главным поставщиком Apple. Об изменениях в графике работы объявила также компания Concraft Holding, поставляющая Apple компоненты для наушников. Поставщик использует свои запасы, чтобы удовлетворить спрос на время остановки производства.

Корпорация Unimicron Technology, сотрудничающая с Apple, заявила 26 сентября об остановке производства на своих трех дочерних предприятиях в Китае с 26 сентября до 30 сентября, чтобы соблюсти новую политику местного правительства. Unimicron Technology отметила, что выпуск продукции продолжится на других заводах.

Два ведущих производителя микросхем из Тайваня - United Microelectronics (UMC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) - сообщили, однако, что их китайские предприятия работают в обычном режиме.