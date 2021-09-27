Регулятор ЕС начал оценку использования бустерных доз вакцины компании Moderna
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало оценку заявки на использование бустерной дозы вакцины Spikevax производства американской компании Moderna. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как уточнили в EMA, речь идет о введении бустерной дозы вакцины для людей в возрасте от 12 лет как минимум через полгода после полной вакцинации.
"Бустерные дозы вакцины вводятся вакцинированным людям для усиления ослабевшей защиты от коронавируса, - напомнили в агентстве. - Комитет EMA по лекарственным средствам для человека проведет ускоренную оценку данных, представленных компанией Moderna, в том числе результатов продолжающихся клинических испытаний. На основе этой оценки комитет вынесет рекомендацию о том, необходимо ли вносить изменения в инструкцию по использованию препарата".
На время проведения оценки агентство сохраняет ранее обозначенную позицию, то есть не считает, что бустерные дозы вакцины от коронавируса являются крайней необходимостью для населения в целом.
Аналогичная оценка уже проводится в отношении препарата Comirnaty, разработанного американской и германской фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech.
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