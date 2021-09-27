McDonald’s уличили в продаже воды из-под крана

Рестораны McDonald's с апреля 2021 года прекратили закупку классических напитков Evian и Badoit у группы Danone для своих заведений во Франции и внесли в меню новый товар - стакан воды стоимостью от 1,70 евро и объемом от 250 миллилитров в картонных стаканчиках. "Прекращение распространения пластиковых бутылок стало первым в мире для нашего бренда. Новая инициатива позволит сэкономить более тысячи тонн пластмассы", - заявляла компания.

Телеканал France Info выяснил, что McDonald's не закупает минеральную воду, чтобы продавать ее на розлив. Работники ресторанов наливают жидкость из-под крана и пропускают ее через фильтр перед подачей. Журналисты опирались на видео, снятое одним из менеджеров компании на скрытую камеру.

Представители McDonald's ссылаются на данные своих опросов, согласно которым 90 процентов респондентов из числа клиентов компании довольны, потому что это "позволяет иметь более разнообразное предложение". Покупатель может попросить негазированную, газированную или водопроводную воду, подчеркивает руководство французской сети.