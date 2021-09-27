В России в самолёт попала молния

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, ушел на запасной аэродром в Краснодар из-за того, что в него попала молния. Пассажиры доставлены в место назначения на автобусе, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла, передает Day.Az

"В аэропорт Краснодара прибыл на запасной аэродром рейс, следовавший по маршруту Екатеринбург - Сочи. По информации от а/к "Азур", воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния)", - сообщил собеседник агентства.