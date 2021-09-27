Страны мира приготовились к поражению в борьбе с глобальным потеплением

Участники ноябрьского климатического саммита ООН COP26 признали, что переговоры не приведут к новому прорыву, необходимому для выполнения условий Парижского соглашения. Государства приготовились к поражению несмотря на то, что ранее организация объявила конференцию одним из последних шансов предотвратить ухудшение климата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, представители ООН, Великобритании, ответственной за проведение саммита, и чиновники ключевых стран-участников неофициально заявили, что первоначальная цель переговоров - удержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными уровнями до конца столетия - вряд ли будет достигнута. Этот план требует сокращения выбросов парниковых газов в мире на 45 процентов к 2030 году, но заявленные меры главных экономик по борьбе с глобальным потеплением не приведут к такому результату.

Тем не менее ООН, Великобритания и США настаивают на том, что мировые лидеры смогут заключить на COP26 особое соглашение и будут регулярно "обновлять" свои обязательства в ближайшие несколько лет, все больше приближаясь к выполнению рекомендаций ученых по поводу допустимого объема выбросов. "Сокращения на 45 процентов мы не достигнем, но участники должны продемонстрировать вклад [в общие усилия], чтобы показать тенденцию к снижению [выбросов]", - заявил высокопоставленный чиновник ООН. Представитель Великобритании также признал, что саммит не даст всего, что хотят участники, но уверен, что возможен прогресс по другим вопросам, включая поэтапный отказ от угля, предоставление климатического финансирования бедным странам и улучшение охраны лесов. Высокопоставленный американский чиновник подчеркнул в разговоре с The Guardian, что страны по-прежнему должны стремиться к максимально высокому уровню сокращения выбросов: "Мы попытаемся достичь [необходимого сокращения выбросов]. Никто в администрации не хочет признать поражение, пока мы не приложим максимум усилий".