США прокомментировали побег из страны экс-президента Афганистана

Госдепартамент США прокомментировал побег бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани после захвата страны боевиками "Талибана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен был шокирован действиями Гани.

По словам Халилзада, Блинкен проводил телефонный разговор с экс-главой Афганистана вечером накануне его тайного побега, однако планы по отъезду афганского лидера не обсуждались. Он отметил, что Гани в ходе звонка ни разу не указал на свои намерения покинуть страну. "Все, включая США, были шокированы тем, что случилось", - подчеркнул дипломат в интервью телеканалу "Ариана ньюс".