https://news.day.az/world/1384763.html В Южной Корее заявили о запуске КНДР ракеты малой дальности

В Южной Корее заявили о запуске КНДР ракеты малой дальности

В мире, 28 сентября 2021 09:00 130
В Южной Корее заявили о запуске КНДР ракеты малой дальности

КНДР произвела запуск ракеты малой дальности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник в ходе прошедшего в Сеуле экстренного заседания Совета национальной безопасности представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

"По первым данным, Север произвел в акватории Восточного (Японского) моря пуск ракеты малой дальности", - подчеркнул он, отметив, что южнокорейские военные проводят дальнейший анализ запуска.

Сообщается, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился провести всеобъемлющий анализ последних заявлений КНДР относительно межкорейских связей и выразил сожаление в связи с действиями Севера. Запуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, запуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.

13 сентября КНДР также объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября.

24 сентября агентство ЦТАК опубликовало заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, в котором она указала на готовность обсуждать возможность улучшения отношений с Южной Кореей, если та откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

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