https://news.day.az/world/1384829.html Около 40 человек застряли под землей на шахте в Канаде
Около 40 человек застряли под землей на шахте в Канаде
По меньшей мере 39 человек не могут подняться на поверхность из шахты в Канаде из-за поломки в шахте подъемного механизма.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.
Инцидент произошел днем 26 сентября в шахте, расположенной недалеко от города Садбери (провинция Онтарио). В настоящее время на месте находятся спасатели, они уже передали шахтерам еду, воду и медикаменты. По предварительным данным, пострадавших нет.
Предполагается, что шахтеров выведут на поверхность через систему кабельных лестниц при помощи спасателей.
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