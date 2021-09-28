Во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в Макрона

Мужчина, который ранее бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, был арестован по решению суда. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Задержанному гражданину инкриминируют применение насилия в отношении лица, наделенного властными полномочиями. Теперь арестованному может грозить реальный срок тюремного заключения.

Напомним, что ранее, во время посещения Макроном выставки Eurexpo, неизвестный мужчина бросил в президента какой-то предмет. Сотрудники службы охраны отреагировали молниеносно и задержали молодого человека. Задержанный выкрикнул "Да здравствует революция!".