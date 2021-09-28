https://news.day.az/world/1384831.html Во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в Макрона
Во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в Макрона
Мужчина, который ранее бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, был арестован по решению суда. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
Задержанному гражданину инкриминируют применение насилия в отношении лица, наделенного властными полномочиями. Теперь арестованному может грозить реальный срок тюремного заключения.
Напомним, что ранее, во время посещения Макроном выставки Eurexpo, неизвестный мужчина бросил в президента какой-то предмет. Сотрудники службы охраны отреагировали молниеносно и задержали молодого человека. Задержанный выкрикнул "Да здравствует революция!".
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