Байден сделал третью прививку от коронавируса

Президент США Джо Байден сделал третью - бустерную - прививку от коронавируса. Трансляция вакцинации главы государства велась в аккаунте Байдена в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



"Сейчас я сделаю бустерный укол от COVID-19 - и я призываю всех, кто не имеет противопоказаний, поступить так же", - написал 78-летний президент США перед процедурой.



Байден также отметил в своем обращении, что большинство американцев, которые прошли полный курс вакцинации вакциной Pfizer, спустя полгода могут, как и он, ревакцинироваться. В частности, рекомендации касаются совершеннолетних граждан от 18 лет (включая людей старше 64 лет), у кого есть такие сопутствующие заболевания, как ожирение и диабет, а также люди, которым по работе наиболее часто приходится контактировать с окружающими, например медики, учителя и продавцы. Эта группа включает в себя 60 млн американцев, указал Байден.



Такие рекомендации, по его данным, жителям США ранее дали Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центр по контролю и профилактике заболеваний.



Первую прививку от COVID-19 Байден сделал в конце декабря прошлого года, в тот момент он уже был избран на пост президента, однако пока не вступил в должность. Ему ввели дозу препарата Pfizer, уточнял телеканал CNN. Завершил вакцинацию Байден 11 января.

