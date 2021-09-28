Официальный представитель Госдепа заболел COVID-19

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заболел COVID-19 и ушел на карантин. Об этом 27 сентября он написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

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"После того как впервые утром у меня появились симптомы, у меня вскоре взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат", - сообщил он.

Прайс отметил, что ему "нездоровится", но он "благодарен защите от тяжелой формы болезни благодаря безопасным и эффективным вакцинам".

27 сентября был запланирован ежедневный брифинг официального представителя Госдепа, однако он не состоялся.