В КНДР заявили о первом испытании гиперзвуковой ракеты

В Северной Корее заявили, что провели первый испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Об этом сообщает агентство Yonhap, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Академия национальной обороны КНДР провела испытательный пуск недавно разработанной гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" в провинции Джаганг", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что ученые оборонного ведомства подтвердили "маневренность и безопасность ракеты в активном отсеке, а также управляемую маневренность и характеристики планирующего полета изолированной гиперзвуковой планирующей боевой единицы".

На испытательном запуске присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой Партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон и ведущие официальные лица в секторе оборонной науки.