В ПАСЕ «в ужасе» от сообщений про намерения ЦРУ убить Ассанжа

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, нидерландский депутат Питер Омцигт прокомментировал публикации о том, что ЦРУ, предположительно, обсуждало возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом Day.Az передает со ссылкой на РИА Новости.

О том, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убить Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, ранее написали СМИ. Журналиста планировали выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.

"Если эти сообщения верны, я в ужасе ... Похищение или убийство гражданского лица, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основных принципов прав человека Совета Европы- и, надо надеяться, немыслимо в самой могущественной демократии в мире", - говорится в заявлении Омцигта, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Докладчик указал на резолюцию ассамблеи 2020 года, в которой содержится призыв запретить экстрадицию Ассанжа в США, и призвал незамедлительно освободить его.

"Ассамблея уже ясно дала понять, что задержание и уголовное преследование Ассанжа создает опасный прецедент для журналистов. Эти сообщения только усиливают нашу озабоченность по поводу того, что с Ассанжем могут поступить самым несправедливым образом", - заключил депутат.

Ассанж, которого в 2010 году в Швеции обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени журналиста содержат в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.