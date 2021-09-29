В Грузии задержан гражданин Армении, продававший поддельные акцизные марки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Следственной службе Министерства финансов Грузии.

Сообщается, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что он пытался продать в Тбилиси за 2700 долларов 3051 поддельную акцизную марку, предназначенную для алкогольных напитков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.