https://news.day.az/world/1385346.html В Грузии задержан гражданин Армении - ПОДРОБНОСТИ
В Грузии задержан гражданин Армении - ПОДРОБНОСТИ
В Грузии задержан гражданин Армении, продававший поддельные акцизные марки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Следственной службе Министерства финансов Грузии.
Сообщается, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что он пытался продать в Тбилиси за 2700 долларов 3051 поддельную акцизную марку, предназначенную для алкогольных напитков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.
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