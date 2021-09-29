Топливный кризис в Великобритании: на заправках нарастает напряжение

Великобританию охватил топливный кризис. Автомобилисты вынуждены простаивать в многочасовых очередях в надежде заправиться. Власти поясняют: в Соединенном Королевстве нет дефицита горючего, но в стране не хватает водителей грузовиков, без которых невозможно поставлять необходимые объёмы из резервов топливных компаний к АЗС. Ажиотаж, связанный с массовой покупкой бензина атомобилистами, начался на прошлой неделе. Теперь многие заправки закрылись.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, эта жительница Лондона была вынуждена оставить свою машину и добираться до работы пешком: "Мне пришлось припарковаться за 4-5 км отсюда, я все утро звоню на все местные заправки, но никто не берет трубку."

Очередь у этой заправки образовалась, как только был замечен бензовоз, который доставил долгожданное топливо. Новость об открытии заправки быстро разлетелась и вновь воцарился хаос.

"Мы торчим тут целый час в 100 метрах от заправки. \_С ума можно сойти!_" - жалуется мать с ребёнком.

Другой автомобилист: "Везде пробки, совершенно невозможно передвигаться по городу. Мы реально застряли здесь, теряем время, это какой-то кошмар."