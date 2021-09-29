В России за сутки от коронавируса умерли более 800 человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 22 430 человек.

Как сообщает московский корреспондент Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 7 487 138.

За последние сутки от коронавируса в стране умерли 857 человек, число умерших от коронавируса достигло 206 388.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на восьмом месте после США, Индии, Ирана, Великобритании, Бразилии, Малайзии и Турции.