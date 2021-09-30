Маск дал совет властям США

Основатель Tesla Илон Маск дал совет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) "ничего не делать" в отношении криптовалют и не одобрил регулирование рынка со стороны американских властей. Говоря о запрете Китая производить криптовалюты, Маск заявил, что КНР рассматривает цифровые деньги как помеху централизованной власти в стране. Такое мнение миллиардер высказал в интервью на конференции CodeCon, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он добавил, что в этом и есть ценность криптовалют - государства не в состоянии их контролировать. "Я полагаю, что криптовалюты в основе своей направлены на уменьшение власти централизованного правительства, и им [властям Китая] это не нравится, таково мое предположение", - утверждает предприниматель. К запрету майнинга, по словам Маска, КНР также могли подтолкнуть участившиеся перебои в подаче электроэнергии, от которых прежде всего страдают южные провинции Китая. Так как раньше его высказывания в соцсетях существенно влияли на рынок криптовалют, Маск пошутил, что будет рад, если рынок пойдет вверх. Глава Tesla уверен, что правительства не смогут уничтожить криптовалюты, но постараются затормозить развитие отрасли.

Развитые экономики всего мира задумались над контролем растущей криптоиндустрии: рыночная капитализация самой известной валюты, биткоина, уже превысила 796 миллиардов долларов. Китайский центробанк продвинулся дальше всех - 24 сентября его представители назвали незаконной всю деятельность, связанную с цифровыми деньгами, и анонсировали дальнейшие меры по пресечению торговли криптовалютами и их производства.

Председатель американской SEC Гэри Генслер также активно усиливает контроль над рынком - комиссия несколько раз угрожала судебными исками участникам сектора и недавно ввела санкции против криптообменника. Генслер назвал индустрию "Диким Западом финансовой системы" США, которая "отчаянно нуждается в правилах".