В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в среду в Сочи. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались", - сообщили в администрации Эрдогана.