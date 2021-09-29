https://news.day.az/world/1385534.html В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в среду в Сочи. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.
"Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались", - сообщили в администрации Эрдогана.
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