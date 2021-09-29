Вьетнам получил первую коммерческую партию "Спутника V"

Вьетнам получил первую коммерческую партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Церемония передачи груза состоялась в среду в международном аэропорту Нойбай с участием посла России во Вьетнаме Геннадия Бездетко, торгового представителя РФ во Вьетнаме Вячеслава Харинова, заместителя министра здравоохранения Вьетнама Чан Ван Тхуана и руководителей местных компаний, обеспечивших закупку препарата в РФ и его доставку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первая партия вакцины в количестве 739 тыс. доз поставлена в республику в соответствии с трехсторонним соглашением между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и двумя вьетнамскими компаниями - многопрофильным холдингом SOVICO Group и фармкомпанией Vabiotech, сообщил ТАСС вице-президент SOVICO Group Динь Вьет Фыонг. По этому контракту Вьетнам в период до июня 2022 года получит 40 млн доз "Спутника V". Одновременно стороны планируют продолжить наращивание мощностей по производству российской вакцины на территории Вьетнама.

В своем выступлении посол РФ во Вьетнаме назвал борьбу с новой коронавирусной инфекцией одним из приоритетных направлений взаимодействия между Москвой и Ханоем на обозримую перспективу. "Рассчитываю, что сотрудничество в этой сфере послужит залогом дальнейшего продвижения взаимодействия наших стран в области здравоохранения", - отметил Бездетко.

Он обратил внимание на то, что Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, которая наладила производство российской вакцины. "Запущена линия по розливу препарата "Спутник V" на предприятии вьетнамской фармацевтической компании Vabiotech. Мы готовы к углублению кооперации на этом направлении в интересах народов наших государств, в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул посол.