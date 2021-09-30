Специалисты назвали причину загрязнение воздуха в мире

Ежегодно около 6 млн преждевременных родов может происходить из-за накопления в атмосфере токсичных веществ. Результаты исследования опубликовал научный журнал PLOS Medicine. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили, как частицы пыли, едкие газы и токсичные капли аэрозолей, присутствующие в воздухе крупных городов и прочих населенных пунктов, влияют на состояние здоровья беременных женщин и вероятность развития осложнений на последних стадиях вынашивания плода.

Для этого ученые проанализировали и объединили результаты четырех десятков крупных исследований такого рода, которые проводились в последние несколько десятилетий в Северной Америке, Европе, Австралии, Китае, Индии, в странах Африки и в Южной Америке. Эти данные экологи сопоставили с тем, какой уровень загрязнения воздуха характерен для большинства населенных регионов мира.

Расчеты показали, что каждые 10 нг газообразных токсинов и частиц аэрозолей в воздухе понижали среднюю массу младенца примерно на 22 грамма, также повышали вероятность преждевременных родов на 12%, на 11% увеличивали риск того, что ребенок появится на свет с необычно низкой массой. В результате этого примерно 6 млн детей каждый год рождаются недоношенными, а еще 2,8 млн младенцев появляются на свет с аномально низкой массой тела. Подавляющее большинство этих случаев, как отмечают один из авторов работы Ракеш Гхош, приходится на страны Африки южнее Сахары и Южную Азию, где уровень загрязнения воздуха вне и внутри помещений максимально высок.

По оценкам ученых, улучшение качества воздуха в этих двух регионах мира позволило бы снизить оба показателя на 78%. Это значительно улучшило бы ситуацию с ранней детской смертностью и распространенностью хронических болезней, связанных с недоношенностью и низким весом при рождении, подытожили экологи.

По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами и канцерогенами умирает около 7 млн человек. Многие исследователи при этом полагают, что реальное число смертей может быть заметно выше. Ученые пока также не достигли консенсуса по тому, какие виды загрязнителей воздуха особенно опасны для здоровья людей и домашних животных.