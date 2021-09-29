Эксперты рассказали о возможном подорожании нефти выше $90 за баррель

Мировые цены на нефть, скорее всего, превысят 90 долларов за баррель, если ОПЕК+ не нарастит добычу больше, чем на запланированные 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре-декабре, передает агентство Блумберг со ссылкой на обзор консалтинговой компании FGE.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на 1prime.ru.

Компания прогнозирует в своем обзоре, что ситуация с предложением на мировом рынке нефти будет "чрезвычайно напряженной" в наступающем квартале из-за сокращения добычи в США после урагана "Ида" в сочетании с повышенным спросом после резкого роста цен на сжиженный газ (СПГ).

"Цены на нефть, скорее всего, превысят 90 долларов за баррель, по крайней мере, на короткое время, если ОПЕК+ увеличит добычу всего на 400 тысяч баррелей в сутки согласно плану", - приводит также агентство выдержку из обзора FGE.

И, по мнению FGE, вместо этого ОПЕК+ следует увеличить добычу на 800 тысяч баррелей в сутки.

Страны-участницы ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократили свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. А с минувшего августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно дойти до снятия всех ограничений. На сентябрь это ограничение составляет минус 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Цены ноябрьских и декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent находятся сейчас в интервале 77-78 долларов за баррель.