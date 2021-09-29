Подземные хранилища газа в Великобритании заполнены на 100%

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Великобритании заполнены на 100%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Однако общий объем газа в хранилищах страны гораздо ниже, чем в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, запасы газа в ПХГ Великобритании по состоянию на 27 сентября составляли 100%. При этом фактическая наполненность хранилищ газом (9,65 ТВт/ч) даже несколько выше, чем их максимальная заявленная мощность (порядка 9,63 ТВт/ч).

Однако, как следует из данных Gas Infrastructure Europe, мощность ПХГ Великобритании была снижена почти на 40% в начале февраля 2021 года. Таким образом, в аналогичный период прошлого года хранилища хотя и были заполнены лишь на 77,4%, но объем газа в них был существенно выше - 11,57 ТВт/ч.