Швеция предложит пожилым людям третью дозу вакцины от COVID-19.

Как передаёт АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, министр здравоохранения королевства Лена Халленгрен заявила о расширении групп людей, кому будет предлагаться дополнительная доза коронавирусной вакцины. Теперь людям в возрасте 80 лет и старше также будет предлагаться усилить свой иммунитет третьей дозой прививки от COVID-19, передает Day.Az.

Ранее третья инъекция предлагалась лишь небольшой группе людей со слабым иммунитетом, но теперь Швеция намерена ускоренными темпами приступить к вакцинации, начав с домов престарелых.

"Лица, которые больше всего в этом нуждаются, по-прежнему будут первыми", - сказала министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен на пресс-конференции.