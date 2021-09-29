https://news.day.az/world/1385653.html Google оштрафовали в России еще на несколько миллионов рублей
Google оштрафовали в России еще на несколько миллионов рублей
Компании Google выписали в России еще несколько штрафов. Как сообщили "Ленте.ру" в Таганском районном суде Москвы, американскую корпорацию оштрафовали на 6,5 миллиона рублей.
В суде отметили, что Google признали виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
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