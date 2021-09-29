Ценам на продукты предсказали рост из-за Китая

Мировые цены на продовольствие могут вырасти, поскольку Китай ожидает трудности с урожаем, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Серьезный энергетический кризис подрывает перспективы роста производства, что может спровоцировать новый всплеск цен, предсказывает издание. Среди наиболее пострадавших от нехватки электроэнергии оказались северо-восточные провинции, такие как Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян, где выращивается около половины кукурузы и сои в Китае.

КНР в этом году будет нелегко переработать урожай после того, как некоторым предприятиям было предложено приостановить или сократить производство для экономии электроэнергии. За последний год страна импортировала рекордное количество сельскохозяйственной продукции из-за внутреннего дефицита, что привело к росту цен на еду.

Некоторые компании купили резервные генераторы на случай длительного отключения электроэнергии. Электричество необходимо для сушки урожая - важного процесса перед хранением и продажей. Кукуруза и арахис могут ухудшиться по качеству, если они не будут обработаны вовремя, подчеркивает издание.

Экстремальные погодные условия, растущий спрос и строгие ограничения по использованию угля привели Китай к катастрофической нехватке электроэнергии. Связанные с этим сбои в производстве и цепочке поставок могут поставить под угрозу мировую экономику.