Европейская страна столкнулась с рекордным ростом цен

Испания столкнулась с максимальным с 2008 года ростом цен. Как сообщает Bloomberg, инфляция за сентябрь в стране выросла на 4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года, что стало рекордом за 12 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство прогнозировало рост цен на уровне 3,6 процента. На ускорение инфляции повлияла стоимость электроэнергии в Европе. Цены на топливо стремительно растут из-за снижения поставок из России и Норвегии, а спрос увеличивается на фоне восстановления экономики после пандемии. 29 сентября стоимость газа достигла очередного рекорда, превысив 1050 долларов за тысячу кубометров. Стоимость потребительских товаров тоже растет из-за перебоев с поставками, которые возникают в результате локальных локдаунов в местах вспышек заболеваемости коронавирусом.