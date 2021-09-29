Словения приостанавливает использование вакцины Johnson&Johnson

Власти Словении в среду, 29 сентября, приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson, на время расследования смерти 20-летней девушки, сообщает AP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Министр здравоохранения страны Янез Поклукар заявил, что приостановка будет действовать до тех пор, пока эксперты не изучат, существует ли связь между смертью женщины от инсульта и вакциной, которую она получила двумя неделями ранее.

"Смерть женщины на этой неделе стала вторым серьезным случаем побочных эффектов уколов Johnson&Johnson, которые сделали около 120 тысячам человек в Словении", - цитирует издание официальное информационное агентство STA.

Однако "преимущества по-прежнему перевешивают риски", - сказал глава Минздрава страны.