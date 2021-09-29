Мужчина залез под крышу аэропорта Внуково

В московском международном аэропорту Внуково мужчина забрался на потолок, высота которого достигает 30 метров. Как передает Day.Az, видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как под крышу главного зала аэропорта лезет человек в темной одежде. Что подвигло его на этот поступок, неизвестно.

Во Внуково прибыли полицейские и психологи. Вместе с администрацией аэропорта они пытаются уговорить мужчину спуститься вниз.