https://news.day.az/world/1385710.html Мужчина залез под крышу аэропорта Внуково - ВИДЕО
Мужчина залез под крышу аэропорта Внуково - ВИДЕО
В московском международном аэропорту Внуково мужчина забрался на потолок, высота которого достигает 30 метров. Как передает Day.Az, видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, как под крышу главного зала аэропорта лезет человек в темной одежде. Что подвигло его на этот поступок, неизвестно.
Во Внуково прибыли полицейские и психологи. Вместе с администрацией аэропорта они пытаются уговорить мужчину спуститься вниз.
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